Jul 23, 2025 10:21 AMClock
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إذاعة الجيش الإسرائيلي: وزير المالية سموتريتش يتراجع عن تهديده بالاستقالة من الحكومة إذا أدخلت مساعدات إلى غزة

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