Apr 15, 2025 9:31 AMClock
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إذاعة الجيش الإسرائيلي: نتنياهو أبلغ والدة أسير أنه سيتم إطلاق سراح نحو 10 مختطفين أحياء منهم عيدان ألكسندر

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