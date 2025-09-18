Sep 18, 2025 4:09 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

إذاعة الجيش الإسرائيلي: منفذ الهجوم على معبر اللنبي "عامل متعاقد" مع الجيش الأردني

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o