Jul 10, 2025 2:52 PMClock
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إذاعة الجيش الإسرائيلي: مقتل حارس أمن إسرائيلي بإطلاق نار في مفترق غوش عتصيون وقتل فلسطينيين اثنين

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