Jun 29, 2025 7:05 PMClock
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إذاعة الجيش الإسرائيلي: مستوطنون أطلقوا النار على 3 فلسطينيين وأحرقوا منزلا بقرية حزما شمال شرق القدس

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