أبرز الأحداث
إذاعة الجيش الإسرائيلي: مسؤولون أمنيون كبار أوصوا بفرض عقوبات على قيادات السلطة الفلسطينية عقب الاعتراف بدولة فلسطين

