Aug 18, 2025 10:48 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

إذاعة الجيش الإسرائيلي: مراقب الدولة يعلن استدعاء نتنياهو وقادة عسكريين سابقين للتدقيق في إخفاقات 7 تشرين الأول

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o