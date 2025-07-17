Jul 17, 2025 7:44 AMClock
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إذاعة الجيش الإسرائيلي: لم يعبر مزيد من الدروز إلى سوريا خلال الليلة الماضية واستمر الجيش في إخراج بعضهم وهناك عدد غير معروف من الدروز الإسرائيليين لا يزال داخل بلدة حضر

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