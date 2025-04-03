Apr 3, 2025 9:24 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

إذاعة الجيش الإسرائيلي: للمرة الثانية في أيام قليلة جنود خربوا ودمروا ممتلكات بقرية فلسطينية بالضفة

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o