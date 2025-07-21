Jul 21, 2025 5:29 PMClock
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إذاعة الجيش الإسرائيلي: قوات من لواء غولاني بينها وحدات هندسية ومدرعات بدأت التوغل جنوب دير البلح وسط قطاع غزة

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