12:19 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

إذاعة الجيش الإسرائيلي: قواتنا تنشر 4 كتائب بموقع عملية القدس وتحاصر بلدات في الضفة الغربية وتلاحق مشتبهين

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o