Jun 27, 2025 11:20 AMClock
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إذاعة الجيش الإسرائيلي: غارات واسعة تستهدف مجددا بنى تحت أرضية جنوبي لبنان بعد رصد محاولات لترميمها

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