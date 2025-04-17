Apr 17, 2025 9:16 AMClock
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إذاعة الجيش الإسرائيلي عن والد الأسير روم بريسلافسكي: نحن بحاجة للقول إننا مستعدون لوقف الحرب وإخراج الأسرى

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