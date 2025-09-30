Sep 30, 2025 2:43 PMClock
أبرز الأحداث
إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري: 3 إصابات في عملية إطلاق نار عند حاجز النفق بين القدس وبيت لحم

