May 1, 2025 1:08 PMClock
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إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري: مسيرة تابعة لسلاح الجو استهدفت سيارة في منطقة ميس الجبل جنوبي لبنان

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