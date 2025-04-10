Apr 10, 2025 9:13 AMClock
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إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر أمني: الموقعون على رسالة الاحتجاج يعانون من أزمة ثقة كبيرة بقائد سلاح الجو ورئيس الأركان

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