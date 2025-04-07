Apr 7, 2025 10:54 AMClock
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إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤولين أمنيين: المستهدف في قصف الدراجة النارية جنوب لبنان عنصر في حزب الله

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