Jul 29, 2025 9:31 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

إذاعة الجيش الإسرائيلي عن لابيد: لن أجلس مع نتنياهو فهو يفكك الحكومة وأسوأ ما فعله هو إدخال الفاشية إليها

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o