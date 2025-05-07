May 7, 2025 7:39 AMClock
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إذاعة الجيش الإسرائيلي عن لابيد: آمل ألا يكون ذلك من داخل الحكومة في محاولة لتقليل عدد المختطفين الأحياء

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