Jul 8, 2025 8:52 AMClock
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إذاعة الجيش الإسرائيلي: عشرات العمليات البرية نفذت في بيت حانون وفي كل مرة ينسحب منها الجيش يعود إليها المسلحون

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