Jul 16, 2025 5:59 PMClock
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إذاعة الجيش الإسرائيلي: عشرات الدروز عبروا قبل قليل الحدود إلى سوريا للمرة الثانية وقوات الجيش وحرس الحدود فشلوا في منعهم من ذلك

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