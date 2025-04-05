Apr 5, 2025 1:18 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

إذاعة الجيش الإسرائيلي: رصد إطلاق صاروخين باليستيين من اليمن باتجاه إسرائيل الليلة الماضية وصباح اليوم

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o