Jul 16, 2025 6:27 PMClock
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إذاعة الجيش الإسرائيلي: رئيس الأركان يعلن تحقيق أهداف عملية عربات غدعون في غزة

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