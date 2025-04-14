Apr 14, 2025 8:44 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

إذاعة الجيش الإسرائيلي: خلال اليوم تم تفجير عبوة ناسفة بدبابة إسرائيلية في حي الشجاعية بـغزة دون وقوع إصابات

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o