Jul 20, 2025 8:39 AMClock
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إذاعة الجيش الإسرائيلي: تهديد بالتوغل البري في دير البلح لأول مرة منذ حرب غزة

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