Jul 16, 2025 4:09 PMClock
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إذاعة الجيش الإسرائيلي: تم تنفيذ هجوم تحذيري قرب القصر الرئاسي بدمشق بالتزامن مع استهداف مقر هيئة الأركان

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