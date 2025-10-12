Oct 12, 2025 9:56 PMClock
أبرز الأحداث
إذاعة الجيش الإسرائيلي: تم إبلاغ عائلات الأسرى بأن الدفعة الأولى من الإفراج عن الرهائن ستبدأ في الثامنة من صباح يوم غد بالتوقيت المحلي تتبعها دفعة أخرى بعد وقت قصير

