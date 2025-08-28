Aug 28, 2025 6:21 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

إذاعة الجيش الإسرائيلي: تقديرات بأن قادة حوثيين تجمعوا لمشاهدة خطاب عبد الملك الحوثي

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o