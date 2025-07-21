Jul 21, 2025 7:44 AMClock
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إذاعة الجيش الإسرائيلي: تخفيف وتسريح لقوات الاحتياط في غزة بالأسابيع المقبلة

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