Jul 5, 2025 4:03 PMClock
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إذاعة الجيش الإسرائيلي: تأكد اغتيال عنصر واحد من حزب الله بينما لا تزال حالة 3 آخرين قيد الفحص

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