Jun 30, 2025 10:13 AMClock
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إذاعة الجيش الإسرائيلي: المجلس الوزاري المصغر يعقد جلسة مساء اليوم في ظل عدم التوصل إلى قرار بشأن غزة

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