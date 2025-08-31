8:24 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

إذاعة الجيش الإسرائيلي: الغارات على جنوب لبنان استهدفت مقرا تحت الأرض تابعا لحزب الله سبق أن تعرّض لهجوم كان يجري إعادة ترميمه

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o