Jul 28, 2025 12:19 PMClock
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إذاعة الجيش الإسرائيلي: الشرطة العسكرية تفتح تحقيقاً في ظروف وفاة جندي احتياط عثر عليه ميتاً في منزله

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