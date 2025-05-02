May 2, 2025 2:21 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

إذاعة الجيش الإسرائيلي: الحوثيون أطلقوا 25 صاروخًا بالستيًّا على إسرائيل منذ استئناف القتال في قطاع غزة

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o