Jul 31, 2025 10:30 AMClock
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إذاعة الجيش الإسرائيلي: الجيش يقرر تقليص عدد قواته في قطاع غزة ويسحب الفرقة 98

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