Apr 23, 2025 9:58 AMClock
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إذاعة الجيش الإسرائيلي: الجيش يستعد لنشر نتائج تحقيقه بأحداث 7 أكتوبر في كيبوتس العين الثالثة

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