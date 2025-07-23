Jul 23, 2025 10:52 AMClock
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إذاعة الجيش الإسرائيلي: الجيش أنهى عملياته في دير البلح وسط قطاع غزة وانسحب منها صباح اليوم

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