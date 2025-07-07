Jul 7, 2025 9:59 AMClock
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إذاعة الجيش الإسرائيلي: الجيش أبلغ القيادة السياسية أنه من غير الممكن حالياً تحقيق هدفي الحرب معاً في غزة

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