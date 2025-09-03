12:25 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

إذاعة الجيش الإسرائيلي: اعتقال 13 متظاهرا اعتلوا سطح المكتبة الوطنية بالقدس للمطالبة بإطلاق سراح المختطفين

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o