Jun 20, 2025 7:16 AMClock
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إذاعة الجيش الإسرائيلي: إيران لم تطلق إلا صاروخا واحدا والجيش يحقق في أن ما جرى كان سقوطا مباشرا للصاروخ

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