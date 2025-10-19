Oct 19, 2025 7:18 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

إذاعة الجيش الإسرائيلي: إلغاء جلسات محاكمة نتنياهو غدا وبعد غد بسبب اجتماعات سياسية منتظرة وتغيب أحد القضاة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o