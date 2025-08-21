Aug 21, 2025 4:04 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

إذاعة الجيش الإسرائيلي: إصابة جندي بجروح متوسطة في حي الزيتون بمدينة غزة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o