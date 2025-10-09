Oct 9, 2025 12:19 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

إذاعة الجيش الإسرائيلي: إسرائيل لن تبادر لأي عمليات هجومية الآن لكنها لن تنسحب قبل تصديق الحكومة على الاتفاق

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o