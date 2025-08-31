8:34 AMClock
أبرز الأحداث
إذاعة الجيش الإسرائيلي: إسرائيل تنتظر تأكيدا استخبارايا بشأن نجاح اغتيال الناطق العسكري باسم كتائب القسام

