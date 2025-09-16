8:22 AMClock
أبرز الأحداث
إذاعة الجيش الإسرائيلي: أكثر من 350 ألف شخص نزحوا من مدينة غزة جنوبًا

