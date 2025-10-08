المركزية - عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة، جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، برئاسة النائب اشرف بيضون، وحضور وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، والنائب ادغار طرابلسي، كما حضر الجلسة رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، ومستشار وزيرة التربية عدنان الامين.

وتابعت اللجنة دراسة اقتراح القانون الرامي الى ادخال المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان الى ملاك الدولة عبر مباراة محصورة من خلال مجلس الخدمة المدنية، على ان تتابع الدرس في جلسات لاحقة.