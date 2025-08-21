Aug 21, 2025 10:58 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

إدارة ترامب تراجع أوضاع حاملي التأشيرات الأميركية وعددهم 55 مليون شخصاً

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o