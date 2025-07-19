Jul 19, 2025 1:33 PMClock
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إدارة الإطفاء في لوس أنجلس: أكثر من 20 جريحا حالات بعضهم حرجة إثر اصطدام مركبة مجهولة بحشد من الناس في المدينة

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