Jul 14, 2025 11:12 AMClock
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إدارة الإطفاء في قم الإيرانية: انفجار المبنى السكني ناتج عن انفجار أنبوب غاز

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