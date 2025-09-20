Sep 20, 2025 11:17 AMClock
أبرز الأحداث
إدارة أمن الجسور في الأردن: ستتم إعادة فتح جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين يوم غد الأحد فيما ستبقى حركة الشحن مغلقة حتى إشعار آخر

